Томас Бах отреагировал на объятия россиянина Ильи Бурова и украинца Александра Абраменко

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал совместное празднование завоевания медалей Олимпиады в Пекине российским фристайлистом Ильёй Буровым и украинцем Александром Абраменко.

«Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. На политической арене напряжённость, мы пытаемся не пускать это к нам в сердца», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Абраменко завоевал серебро, Буров — бронзу.

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