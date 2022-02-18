Томас Бах отреагировал на объятия россиянина Ильи Бурова и украинца Александра Абраменко
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал совместное празднование завоевания медалей Олимпиады в Пекине российским фристайлистом Ильёй Буровым и украинцем Александром Абраменко.
«Абраменко и Буров отмечали свой успех, обнявшись. Это символизм в наши непростые времена. Олимпийские игры позволяют спортсменам выйти за пределы трудных вопросов, которые сейчас обсуждают во всем мире. На политической арене напряжённость, мы пытаемся не пускать это к нам в сердца», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Абраменко завоевал серебро, Буров — бронзу.
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