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Даниил Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой

Даниил Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, в своём «инстаграме» обратился к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.

«Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, горжусь тобой. Александра Трусова, ты сотворила историю, легендарные пять четверных. Камила, ты свет в нашем тёмном мире, мы все вместе пройдём через это», — написал Глейхенгауз.

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