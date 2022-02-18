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Анна Щербакова оценила слова Алёны Косторной о ней, опубликовав эмодзи

Анна Щербакова оценила слова Алёны Косторной о ней, опубликовав эмодзи
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Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), отреагировала на поздравления от соотечественницы Алёны Косторной.

Алёна в своём «инстаграме», в частности, написала: «К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь от и до, но, надеюсь, ещё смогу. А вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела всё, её путь был намного труднее, и она смогла. Я горжусь тобой, и кто бы что ни говорил, ты заслужила эту медаль».

Щербакова в комментарии опубликовала эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Серебро на Олимпиаде в Пекине завоевала россиянка Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото.

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