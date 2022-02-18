Анна Щербакова опубликовала пост после победы на Олимпиаде в Пекине
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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.
«Этот Бин Дунь Дунь точно мой любимый», — написала Щербакова, прикрепив фото с церемонии награждения.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Бин Дунь Дунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Пекин, Китай. Женщины. Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.
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