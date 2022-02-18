Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Анна Щербакова опубликовала пост после победы на Олимпиаде в Пекине

Анна Щербакова опубликовала пост после победы на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Этот Бин Дунь Дунь точно мой любимый», — написала Щербакова, прикрепив фото с церемонии награждения.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Бин Дунь Дунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Пекин, Китай. Женщины. Итоговое положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Президент МОК рассказал, кого стоить винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022