Анна Щербакова опубликовала пост после победы на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Этот Бин Дунь Дунь точно мой любимый», — написала Щербакова, прикрепив фото с церемонии награждения.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Бин Дунь Дунь — официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Пекин, Китай. Женщины. Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.

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