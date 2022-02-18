Американский фигурист Адам Риппон обратился к Анне Щербаковой

Американский фигурист Адам Риппон обратился к россиянке Анне Щербаковой, которая выиграла золото в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Золото здорово на тебе смотрится. Пришло время поменять биографию в „инстаграме“, — написал Риппон в комментарии к посту Щербаковой.

Серебряным призёром стала ещё одна российская фигуристка Александра Трусова. Бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программе, в итоге стала четвёртой. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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