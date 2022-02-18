Американский фигурист Адам Риппон обратился к Анне Щербаковой
Поделиться
Американский фигурист Адам Риппон обратился к россиянке Анне Щербаковой, которая выиграла золото в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Золото здорово на тебе смотрится. Пришло время поменять биографию в „инстаграме“, — написал Риппон в комментарии к посту Щербаковой.
Серебряным призёром стала ещё одна российская фигуристка Александра Трусова. Бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программе, в итоге стала четвёртой. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
08:10
-
08:09
-
08:08
-
08:01
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:54
-
07:44
-
07:36
-
07:29
-
07:20
-
07:20
-
07:10
-
07:09
-
07:02
-
07:00
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:20
-
06:11
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:23
-
05:09
-
05:00
-
04:49
-
04:34
-
04:00
Партнерский контент