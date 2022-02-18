Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Американский фигурист Адам Риппон обратился к Анне Щербаковой

Американский фигурист Адам Риппон обратился к Анне Щербаковой
Комментарии

Американский фигурист Адам Риппон обратился к россиянке Анне Щербаковой, которая выиграла золото в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Золото здорово на тебе смотрится. Пришло время поменять биографию в „инстаграме“, — написал Риппон в комментарии к посту Щербаковой.

Серебряным призёром стала ещё одна российская фигуристка Александра Трусова. Бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программе, в итоге стала четвёртой. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Президент МОК рассказал, кого стоить винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022