Илья Авербух высказался о Тутберидзе после победы Щербаковой и 4-го места Валиевой на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Вчера, 17 февраля, подопечные Тутберидзе выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине: Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева стала четвёртой.

«Хочется поздравить Этери Георгиевну Тутберидзе, уникального человека потрясающего тренерского таланта, единственного в истории тренера, который уже с трёх Олимпиад подряд привозит золото и занимает призовые места. Фантастический результат, который будет непросто когда-либо кому-то повторить.

Сила Этери и в том, что у неё потрясающий тренерский штаб, в котором работают высочайшие профессионалы, такие как Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Браво всему составу наставников, вы огромные молодцы! Поздравляю с достижениями всей вашей группы! Гордимся!

Мы все говорим о смешанных чувствах, представляете, как тяжело сейчас ей. Мои слова поддержки и опоры сейчас для Этери — Тренера с большой буквы, революционеру, поднявшему фигурное катание на новую ступень», — написал Авербух в своём «инстаграме».

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