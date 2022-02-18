Илья Авербух высказался о Тутберидзе после победы Щербаковой и 4-го места Валиевой на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе. Вчера, 17 февраля, подопечные Тутберидзе выступили на Олимпиаде-2022 в Пекине: Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева стала четвёртой.
«Хочется поздравить Этери Георгиевну Тутберидзе, уникального человека потрясающего тренерского таланта, единственного в истории тренера, который уже с трёх Олимпиад подряд привозит золото и занимает призовые места. Фантастический результат, который будет непросто когда-либо кому-то повторить.
Сила Этери и в том, что у неё потрясающий тренерский штаб, в котором работают высочайшие профессионалы, такие как Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Браво всему составу наставников, вы огромные молодцы! Поздравляю с достижениями всей вашей группы! Гордимся!
Мы все говорим о смешанных чувствах, представляете, как тяжело сейчас ей. Мои слова поддержки и опоры сейчас для Этери — Тренера с большой буквы, революционеру, поднявшему фигурное катание на новую ступень», — написал Авербух в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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