Илья Авербух ответил на вопрос подписчицы о справедливости оценок Камилы Валиевой на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух ответил на вопрос подписчицы о том, справедливо ли, что Камила Валиева заняла лишь четвёртое место на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

«Илья, скажите как профессионал — я ни в коем случае не хочу уменьшить заслуги Каори Сакамото, взявшей бронзу. Но разве она действительно с таким отставанием от Камилы после короткой программы могла на 9 баллов обойти её в произвольной? При простом контенте? Камила же выполнила тройные прыжки?! Разве могут компоненты Камилы быть ниже, чем у Каори? И разве не будет справедливым отстаивать бронзу для Камилы — пересматривать судейство, как было при Бережной и Сихарулидзе (американцы пошли оспаривать)! Неужели это справедливая для Камилы оценка?» — поинтересовалась подписчица.

«Она (Сакамото. — Прим. «Чемпионата») отставала всего на 2 балла, о чём вы говорите?» — ответил Авербух.

Фото: «инстаграм» ильи авербуха

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