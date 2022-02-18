В МОК не желали участия Валиевой на ОИ, Россия опустилась в рейтинге УЕФА. Главное к утру

В МОК не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала на Олимпийских играх 2022 года, Россия снова опустилась в рейтинге УЕФА, украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде.
2. Россия опустилась на 10-е место в рейтинге УЕФА.
3. Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько, взятая в Пекине, дала положительный результат.
4. Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли.
5. «Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022.
6. Президент МОК рассказал, кого стоит винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой.
7. Даниил Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
8. «Вашингтон» одолел «Филадельфию» в результативном матче, Овечкин — без очков.
9. «Я расстроился». Президент МОК Томас Бах высказался о выступлении Камилы Валиевой.
10. Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ.
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