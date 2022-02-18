В МОК не желали участия Валиевой на ОИ, Россия опустилась в рейтинге УЕФА. Главное к утру

В МОК не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала на Олимпийских играх 2022 года, Россия снова опустилась в рейтинге УЕФА, украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде.

2. Россия опустилась на 10-е место в рейтинге УЕФА.

3. Допинг-проба украинской бобслеистки Гунько, взятая в Пекине, дала положительный результат.

4. Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли.

5. «Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022.

6. Президент МОК рассказал, кого стоит винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой.

7. Даниил Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

8. «Вашингтон» одолел «Филадельфию» в результативном матче, Овечкин — без очков.

9. «Я расстроился». Президент МОК Томас Бах высказался о выступлении Камилы Валиевой.

10. Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ.