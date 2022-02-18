Завтра, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоится мужской лыжный марафон на 50 км коньковым ходом. Гонка начнётся в 9:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто выиграет лыжный марафон у мужчин на Олимпийских играх?»
Если у вас не отображается вопрос, его можно пройти по ссылке.
Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Такие же показатели у Йоханнеса Клебо. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне, у Ханса Кристера Холунда есть серебро в эстафете. Что касается Симена Хегстада Крюгера, то марафон станет для него единственной гонкой на Олимпиаде.
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- 18 февраля 2022
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