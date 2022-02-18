«Сама умеешь прыгать как Трусова?» Аделина Сотникова ответила подписчице, упрекнувшей её

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, российская фигуристка Аделина Сотникова ответила подписчице, упрекнувшей её после высказывания об Александре Трусовой, которая завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине.

Сотникова в своём «инстаграме» ранее написала: «Также я хочу поздравить Александру Трусову. Её прыжки — это космос, она взлетает как ракета — и прямо в космос. Первая в истории девочка, которая показала такое количество четверных прыжков. Саша, всё впереди, всё только начинается. Была бы такая возможность, я бы вам всем отдала золотые медали… Но это спорт, надо принимать так, как есть, и работать дальше».

Подписчица упрекнула Аделину в комментарии: «А ты сама умеешь прыгать как Трусова? Что за слова «надо принимать так, как есть», её засудили!»

Сотникова ответила: «Давайте не забывать, что Саша по произвольной программе первая! Нет, не умею, я давно ушла из спорта, не надо меня сравнивать, пожалуйста, с тем, что происходит в настоящем времени».

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