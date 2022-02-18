Галкин: дай Бог сил Камиле Валиевой пережить неудачу

Российский артист Максим Галкин прокомментировал выступления российских фигуристок на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Самые сильные переживания за наших прекрасных фигуристок! Очень рад за Анну Щербакову! Анечка, с победой тебя! Поздравляю Александру Трусову с серебром! Дай Бог сил Камиле Валиевой пережить сегодняшнюю неудачу», — написал Галкин в своём «инстаграме».



Напомним, Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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