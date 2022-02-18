«Не твой прокат». Софья Акатьева обратилась к Камиле Валиевой

Российская фигуристка Софья Акатьева оценила выступление соотечественниц на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева стала четвёртой.

«Анюта, поздравляю с победой на Олимпийских играх — 2022! Спасибо тебе за твоё ярчайшее выступление, в котором проявились твой невероятный талант, грация и харизма!

Саша, поздравляю с серебряной медалью Олимпиады! Ты первая в истории, и этим все сказано!

Камила, ты прекрасна, и, конечно, сегодня не твой прокат… Я очень надеюсь на то, что ты найдёшь в себе силы справиться с этим и идти дальше!» — написала Акатьева в своём «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.