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«Не твой прокат». Софья Акатьева обратилась к Камиле Валиевой

«Не твой прокат». Софья Акатьева обратилась к Камиле Валиевой
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Российская фигуристка Софья Акатьева оценила выступление соотечественниц на Олимпиаде в Пекине. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева стала четвёртой.

«Анюта, поздравляю с победой на Олимпийских играх — 2022! Спасибо тебе за твоё ярчайшее выступление, в котором проявились твой невероятный талант, грация и харизма!

Саша, поздравляю с серебряной медалью Олимпиады! Ты первая в истории, и этим все сказано!

Камила, ты прекрасна, и, конечно, сегодня не твой прокат… Я очень надеюсь на то, что ты найдёшь в себе силы справиться с этим и идти дальше!» — написала Акатьева в своём «инстаграме».

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