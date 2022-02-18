Стал известен состав сборной Норвегии на женский марафон на 30 км на ОИ-2022 в Пекине

Стал известен состав женской сборной Норвегии на марафон на 30 км на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает NRK. За национальную команду выступят Терезе Йохауг, Рагниль Хага, Тириль Уднес Венг и Лотта Уднес Венг. Хелене Марие Фоссесхолм в состав не попала.
Женский марафон коньковым ходом состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 9:30 мск.
В среду, 16 февраля, на Олимпиаде в Пекине состоялись мужской и женский командные спринты. В обеих гонках сборная России завоевала бронзовые медали. За мужскую сборную выступили Александр Большунов и Александр Терентьев, женскую команду представили Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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