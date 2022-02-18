Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Алина Загитова отреагировала на победу Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине

Алина Загитова отреагировала на победу Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на победу соотечественницы, Анны Щербаковой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Анюта, ты большая унимчка! Я так рада за тебя», — написала Загитова в «сториз».

Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро, бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвёртое место. Сборная России на Олимпиаде в Пекине на данный момент завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022