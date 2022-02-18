Алина Загитова отреагировала на победу Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова отреагировала на победу соотечественницы, Анны Щербаковой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Анюта, ты большая унимчка! Я так рада за тебя», — написала Загитова в «сториз».
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебро, бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвёртое место. Сборная России на Олимпиаде в Пекине на данный момент завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.
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