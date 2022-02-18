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ВАДА: комиссия CAS проигнорировала антидопинговый кодекс, сняв отстранение Валиевой

ВАДА: комиссия CAS проигнорировала антидопинговый кодекс, сняв отстранение Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало заявление по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Антидопинговое агентство обвинило CAS в нарушении правил кодекса ВАДА.

«Комиссия проигнорировала чёткие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся «защищённых персон», сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми. Кодекс содержит другие правила.

Изменение кодекса, позволяющее «защищённым персонам» выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде», — говорится в заявлении ВАДА.

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