ВАДА: комиссия CAS проигнорировала антидопинговый кодекс, сняв отстранение Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало заявление по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Антидопинговое агентство обвинило CAS в нарушении правил кодекса ВАДА.
«Комиссия проигнорировала чёткие и ясные правила кодекса ВАДА, касающиеся снятия временного отстранения. Комиссия переписала кодекс в его части, касающейся «защищённых персон», сделав так, что обязательные требования перестали быть таковыми. Кодекс содержит другие правила.
Изменение кодекса, позволяющее «защищённым персонам» выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения, может нарушить целостность соревновательных принципов и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в честной среде», — говорится в заявлении ВАДА.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся
- 18 февраля 2022
-
11:06
-
11:05
-
11:03
-
11:03
-
10:52
-
10:51
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:29
-
10:21
-
10:21
-
10:19
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:53
-
09:52
-
09:46
-
09:44
-
09:31
-
09:31
-
09:22
-
09:22
-
09:21
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:55
-
08:53