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Китайская фристайлистка Эйлин Гу установила рекорд Олимпийских игр

Китайская фристайлистка Эйлин Гу установила рекорд Олимпийских игр
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18-летняя китайская фристайлистка Эйлин Гу установила рекорд зимних Олимпийских игр. Сегодня, 18 февраля, она завоевала золото в хафпайпе. Это её второе золото на Играх в Пекине. Ранее она победила в биг-эйре, а также завоевала серебро в слоупстайле.

Эйлин Гу стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

Уроженка США выступает за Китай с июня 2019 года. Она является двукратной чемпионкой мира 2021 года.

Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.

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