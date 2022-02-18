Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Он показал третий результат в финальном заезде.

Золото завоевал швейцарец Райан Режес, вторым стал его соотечественник Алекс Фива. Швед Эрик Моберг финишировал четвёртым.

Ранее Игорь Омелин занял четвёртое, последнее место в своём четвертьфинале и не прошёл дальше, а Кирилл Сысоев выбыл из борьбы в 1/8 финала. Он участвовал в одном заезде с Ридзиком и занял четвёртое, последнее место.

Олимпиада-2022. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал

1. Райан Режес (Швейцария).

2. Алекс Фива (Швейцария).

3. Сергей Ридзик (Россия).

4. Эрик Моберг (Швеция).

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