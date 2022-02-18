Австрийская биатлонистка Хаузер упала на спуске во время масс-старта

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер упала во время масс-старта на Олимпийских играх в Пекине (Китай). На спуске она не смогла войти в поворот, после чего упала.



Хаузер удалось сразу подняться и продолжить гонку. К третьему огневому рубежу она подошла с девятым результатом.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию женского масс-старта.



Россию в этой гонке представляют три биатлонистки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. В личных гонках российские биатлонистки на Олимпиаде в Пекине ещё не выигрывали медалей. При этом они стали вторыми в эстафете.

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