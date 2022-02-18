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Губерниев: Резцова слишком резво начала масс-старт. С 4-мя промахами была бы с медалью

Губерниев: Резцова слишком резво начала масс-старт. С 4-мя промахами была бы с медалью
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, которая стала пятой с шестью промахами. Первую тройку составили Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд (обе — Норвегия), у каждой из которых по четыре промаха.

«Реальная борьба за медаль от Резцовой. Но шесть промахов — это, конечно, очень много. Сделала бы четыре — была бы медаль.

Неоправданно резко начала, на это её настраивал Норицын. Мне кажется, надо было помедленнее. Погода была такая, что гонка стала лотерейной. У Кристины на этих Играх есть две награды, она ещё молодая. Впереди у неё не одна Олимпиада. Всё ещё будет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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