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Васильев объяснил, чего не хватило Резцовой для медали в масс-старте на Олимпиаде

Васильев объяснил, чего не хватило Резцовой для медали в масс-старте на Олимпиаде
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвёл итоги женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине. Гонку выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.

«Кристине Резцовой для медали не хватило стрельбы. Все выходящие на гонки понимали: всё будет решать только огневой рубеж — там надо бороться за каждый выстрел. Но и не рассусоливать сильно, как это сделала Бреза-Буше: на последнем рубеже быстро отстрелялся и даже с промахами убежала — это себя оправдало. Француженка сломалась психологически, промазав первым патроном. Соперницы же стояли и тратили время. Надо было быть смелым.

К сожалению, Резцовой чуть-чуть не повезло. Да и Ульяна сегодня не в лучшей стрелковой форме… Я связываю это с медалью в эстафете. Конечно, им уже тяжело было собраться — ведь было предпринято столько усилий к завоеванию медали. И вот медаль появилась, после чего пришло облегчение. Эмоционально они здорово всё выплеснули на эстафете. Тяжело было собраться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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