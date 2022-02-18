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Экс-президент СБР: на следующей Олимпиаде Резцова сможет завоевать медаль

Экс-президент СБР: на следующей Олимпиаде Резцова сможет завоевать медаль
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил итоги женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, которая стала пятой с шестью промахами. Первую тройку составили Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд (обе — Норвегия), у каждой из которых по четыре промаха.

«Здесь масс-старт получился лотерейный. Но, хотя лидеры остались те же, шанс в лотерее был большой. Ветер такой сегодня, что и лёжа было попадать сложно, а стоя так вообще.

У Кристины был шанс. Очень небольшой, но был. Если бы ещё сделали промахи соперницы, а она нет, то тогда был бы шанс на медаль. Кристина боролась, хотела завоевать личную медаль. Но пока не получилось. Будем ждать следующих Олимпийских игр, где она уже сможет завоевать личные медали.

В биатлоне ощущение, что если бы не один промах, то была бы медаль, не прокатывает. И у нас, и у них мог быть этот один промах. На финиш Кристина уходила с отставанием больше 30 секунд», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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