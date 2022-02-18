Драчёв: Казакевич не готова выступать наравне с лидерами. Серебро ОИ — большой аванс

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил итоги женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, которая стала пятой с шестью промахами. Первую тройку составили Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд (обе — Норвегия), у каждой из которых по четыре промаха. Ульяна Нигматуллина стала 17-й с шестью промахами, Ирина Казакевич — 20-й с семью неточными выстрелами.
«У Нигматуллиной и Казакевич выступления не было в принципе. Они, наверное, на эти места сейчас и рассчитывают. Казакевич вообще в масс-старт попала в последний момент и не рассчитывала в нём выступать.
Будем говорить прямо: она сейчас не готова выступать наравне с лидерами. У неё ещё всё впереди. Серебряная медаль (в эстафете. — Прим. «Чемпионата») — это такой большой аванс в её будущей олимпийской карьере», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 18 февраля 2022
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