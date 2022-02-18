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Ирина Казакевич оценила своё выступление на Олимпиаде в Пекине

Ирина Казакевич оценила своё выступление на Олимпиаде в Пекине
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила выступление на Олимпиаде в Пекине. Сегодня она заняла 20-е место в масс-старте, допустив 6 промахов. Ранее Казакевич завоевала серебро в эстафете.

«Считаю, что Олимпиада сложилась для меня удачно. Это мои первые Олимпийские игры. Я показала свой средний результат, участвовала в четырёх гонках. Очень счастлива оказаться здесь, а также рада, что Олимпиада состоялась в таких непростых условиях. Большое спасибо организаторам, что Олимпиада смогла пройти», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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