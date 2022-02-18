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Ростовцев подвёл итоги выступления российских биатлонисток на Олимпиаде

Ростовцев подвёл итоги выступления российских биатлонисток на Олимпиаде
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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о выступлении российских биатлонисток на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сегодня, 18 февраля, состоялся женский масс-старт — заключительная гонка программы. На Олимпиаде в Пекине у россиянок серебро в женской эстафете и бронза — в смешанной.

«Девушки отлично выступили на Олимпиаде! Медали в эстафетах, реальная борьба за медали в личных гонках. Так что Игры для наших биатлонисток оцениваю очень положительно», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

В масс-старте лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая пятый результат.

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