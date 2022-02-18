Хованцев: Резцова до последнего выстрела претендовала на медаль в масс-старте — не повезло

Бывший главный тренер женской сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о результатах масс-старта на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем стала француженка Жюстин Бреза-Буше, а лучшей из россиянок — Кристина Резцова, показавшая пятый результат.



«Погодные условия были сложные: сильный ветер мешал. Первая «лёжка» у Резцовой оказалась неудачной. Два штрафа — многовато. Но Кристина до последнего выстрела претендовала на медаль. К сожалению, чисто отстрелять не удалось: ушла с отставанием, которое было невозможно отыграть. Немножко не получилось и не повезло. Если говорить об итогах, Резцова — единственная из наших, кто реально претендовал на медали в личных гонках», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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