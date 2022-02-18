Губерниев: на Олимпиаде девушки прыгнули выше головы. Кроме Резцовой, никто не был готов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонисток на Олимпиаде в Пекине.



«Девушки прыгнули выше головы. Серебро в эстафете — за счастье. К индивидуальным гонкам никто, кроме Резцовой, не был готов. Серебро в эстафете перекрыло всю горечь. Я очень надеялся на медаль Кристины, но девушки Шашилова на призы не претендовали, это очевидно.



Как к тренеру у меня нет претензий к Шашилову. Есть претензии как к педагогу. Потому что тренер — это ещё и учитель. Взаимопонимания между сборной и тренером на протяжении сезона я не наблюдал. Загурский удерживал команду, старался делать так, чтобы девчонки стреляли — но тоже в какой-то момент не получилось. Хотя, опять же, всех поздравляю с серебром», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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