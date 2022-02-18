Ступак: Устюгову дед замыкает провода в голове. Никогда не знаешь, чего ждать от человека

Лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала то, что Сергей Устюгов был грустным сразу после победы в эстафете на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Серёга — очень необычная личность. Я думаю, что это многие понимают. Он никогда не выдаёт что-то напускное, чтобы его полюбили, но, тем не менее, его любят. Несмотря на то, что он не ведёт активно соцсети, его любят, хотят видеть на интервью, на гонках, открытым. Когда он открыт к людям, то, конечно, достучится до твоего сердечка. Но когда он закрыт — никто не достучится. Поэтому я поняла, что если человек закрыт, то я точно не хочу тратить свою энергию на то, чтобы как-то постараться сделать так, чтобы он меня услышал. Тем более что он взрослый мальчик. Играть в спасателя никто не хочет.

Я рада, что у них так получилось, что он смог так собраться и провёл реально хорошую гонку на своём этапе в эстафете. Он действительно очень сильно всё это сделал. Но, повторюсь, он необычная личность, и именно поэтому, наверное, такая реакция. Казалось бы, когда все радуются, у него какие-то свои мысли. Как мы говорим, дед там ему замыкает провода в голове — и понеслась, блин. Но когда все какие-то расстроенные, у него может быть наоборот: «А что расстраиваетесь? Что вы переживаете? Подумаешь, Олимпийские игры». Я после скиатлона плачу. А он: «Что такого-то?» Никогда не знаешь, чего ждать от человека. Но ни в коем случае не надо его переделывать. Мне кажется, какой он есть, такой и есть», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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