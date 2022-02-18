Ступак рассказала, как Мальцев воспринял решение Вяльбе не включать его в состав эстафеты

Лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, как Артём Мальцев отреагировал на решение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе не поставить его в состав эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная России, за которую выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, завоевала золото.

«После эстафеты я пришла к парням. Устюгов живёт вместе с Тёмой. Мы все просто так хорошо общаемся, Тёма всегда очень позитивный. Я решила просто зайти к ним и спросить, как вообще дела, как настроение у обоих. Мы очень хорошо пообщались, и я была рада, что Тёма адекватно ко всему отнёсся, потому что решение для него было непростое. Но, думаю, многие понимают, почему было принято именно такое решение.

Если раньше я не понимала, то сейчас очень хорошо понимаю решение Елены Валерьевны. С каждым годом я всё больше понимаю, что всё, что она делает, — это не просто так. Она на себя очень много берёт. Я просто даже не задумывалась об этом. В её сторону неоправданно полетело столько камней после этого решения, но наши же взяли золото. То есть всё должно быть хорошо, хотя, наверное, есть и те, кто недоволен этим решением. Но Елене Валерьевне всё равно. Самое главное — есть результат, который она и хотела», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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