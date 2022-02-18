Кристина Резцова: для меня эта Олимпиада — под названием «статистика — вещь упрямая»

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила выступление на Олимпиаде в Пекине. Она завоевала серебро в женской эстафете и бронзу — в смешанной.

«Как я опишу эту Олимпиаду? Очень много мыслей разных, но для меня эта Олимпиада под названием «статистика — вещь упрямая». Все мои результаты как были в этом сезоне, так ничего и не поменялось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Что касается эстафет, что касается личных гонок — я сделала абсолютно всё то, что делала на протяжении двух месяцев на Кубке мира.

Всё максимально справедливо. Я этим удовлетворена. Первая Олимпиада — это всегда качели, сможешь — не сможешь, настроишься — не настроишься. Если не считать первую гонку, то на этой Олимпиаде я была очень спокойной. Это помогло мне выступить так, как я выступаю на всех этапах Кубка мира. Да, мне в каждой гонке чего-то чуть-чуть не хватало, но так было весь сезон. У меня всего одна личная медаль за весь сезон, и в каждой гонке мне чуть-чуть не хватило. Если поначалу меня это расстраивало, то сейчас я точно знаю, что мне нужно сделать, чтобы в будущем мне хватило — и более, чем хватило», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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