Кристина Резцова: сегодня была лотерея, пятое место — это классно

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала собственное выступление в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она показала пятый результат, став лучшей среди россиянок.
«Когда я бежала, мне до конца третьего круга говорили, что гонка ещё не началась. Я это прекрасно понимала, потому что очень много показательных гонок, которые решаются на последнем рубеже. И что самое интересное: я этих же лидеров видела на каждом штрафном кругу. Я знала, что надо работать на последнем рубеже и придерживаться своей тактики: встать перед девчонками. Но сегодня была лотерея. Считаю, что даже мне в ней повезло. Пятое место – это классно. Сегодня я больше всего довольна, счастлива и просто выдохнула», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
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- 18 февраля 2022
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