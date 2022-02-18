Вице-премьер России раскритиковал президента МОК за высказывания о Камиле Валиевой

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за высказывания о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Бах сказал: «После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?»

«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК плетёт собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем публично представляет их как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно.



Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и с каждым спортсменом связаны надежды и мечты всей страны на успех. Это известное давление, оно заставляет двигаться вперёд с боевым духом. В случае победы или поражения мы всё равно знаем, что наши спортсмены лучшие в мире, и они тоже это знают», — цитирует Чернышенко Inside the Games.

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