Кристина Резцова: когда больше нечего посчитать, считают четвёртые места

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова прокомментировала то, что представители национальной команды находятся в числе лидеров по количеству четвёртых мест на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Россия — лидер по количеству четвёртых мест? Мне кажется, это когда больше нечего посчитать, считают четвёртые места. У нас и пятых, и шестых достаточно. При этом всем чуть-чуть не хватает. Это какой-то стереотип, что именно России чего-то не хватает. Не думаю, что дело в стране.

Я более чем довольна [результатами Олимпиады]. Конечно, амбиции есть у каждого человека. Тем более у меня они очень большие. Когда я ехала сюда, был детский максимализм: хочу, и всё. Хочу золото, и побольше. Но когда начинаешь обдумывать всё то, что произошло, я действительно, считаю, что это отличный результат. И серебро, и бронза — они были не случайно, а были в борьбе. Считаю, что это очень заслуженный и достойный результат для первой Олимпиады.

Когда мечтаешь об Олимпиаде до первой Олимпиады, это представление единорогов и радуги, это всё так сказочно и замечательно. Когда ты приезжаешь сюда, понимаешь, что на самом деле здесь всё по-серьёзному, и напряжение максимальное. И вот сейчас, когда напряжение уходит, ты понимаешь, что превзошёл свои ожидания. Ты мечтал, а случилось гораздо лучше. Буря эмоций накапливается с каждым днём Олимпиады, и сейчас внутри такой ураган!» — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

На Играх в Пекине Резцова завоевала серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

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