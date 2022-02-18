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Результаты всех российских биатлонистов в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине

Результаты всех российских биатлонистов в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине
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Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков выступили в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Логинов, занявший 15-е место. Выиграл заключительную гонку соревнований по биатлону на Олимпиаде в Пекине норвежец Йоханнес Бё.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Мужчины
Первая тройка и результаты всех россиян
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.14,4 (4).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) +2.51,8 (7)...
19. Эдуард Латыпов (Россия) +3.21,0 (7).
20. Максим Цветков (Россия) +3.23,3 (6).

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