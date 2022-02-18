Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись с Мартеном Фуркадом

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Это его четвёртая золотая медаль на Играх-2022. Ранее он выиграл спринт, а также завоевал золото в мужской и смешанной эстафетах.

Йоханнес стал пятикратным олимпийским чемпионом. На Играх 2018 года в Пхёнчхане он стал лучшим в индивидуальной гонке.

Бё-младший сравнялся по количеству золотых олимпийских медалей с французом Мартеном Фуркадом. Больше наград высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8).

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) 38.14,4 (4).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3).

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