Российские биатлонисты не попали в топ-10 масс-старта на ОИ, Йоханнес Бё выиграл гонку

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился мужской биатлонный масс-старт. Эта гонка была последней в расписании соревнований по биатлону.
Победителем масс-старта стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 38 минут и 14,4 секунды, допустив четыре промаха. Второе место занял швед Мартин Понсилуома. Он допустил два промаха и отстал от победителя на 40,3 секунды.
Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен. С тремя промахами он проиграл Бё 1 минуту 12,5 секунды.
Российские биатлонисты по итогам гонки не смогли попасть в первую десятку. Лучшим среди них стал Александр Логинов, показавший 15-й результат.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин (Китай). Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38:14,4 (4).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1:12,5 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) +2:51,8 (6)...
19. Эдуард Латыпов (Россия) +3:21,0 (7)...
20. Максим Цветков (Россия) +3.23,6 (6).
- 18 февраля 2022
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