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«Паника, головокружение». Павел Кулижников объяснил, почему не смог взять медаль на ОИ

«Паника, головокружение». Павел Кулижников объяснил, почему не смог взять медаль на ОИ
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Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, почему не смог завоевать медаль на дистанции 1000 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. На момент публикации новости неизвестно, какое место занял Кулижников, однако он уже потерял шансы на подиум.

«Если честно, чуть-чуть пострессовее на Олимпиаде бежать, чем на обычных соревнованиях – чемпионатах мира, Европы. Но чего-то особенного нет, потому что не надеялся на какой-то сверхрезультат, это было бы чудом. Показал всё, что смог на данный момент. Чуть-чуть ещё можно было бы, если бы соперник был чуть побыстрее. А так Олимпиада Олимпиадой, бежишь, всё понимаешь. Не было такого, чтобы флешбэк и всё, дистанция прошла. Интересный опыт.

Три недели ожидания? Ничего такого. Тренировался, мне надо было поднимать уровень, который не поднимался три месяца. И так и не поднялся, на самом деле, сколько я тут тренировался, а форма всё не растёт и не растёт. Об стену бьёшься головой – не пробивается, вообще никак. Ждал, ждал… Несложно ждать, нормально.

Почему не получалось набрать форму? Постковидное на психику дало – вечная тревога, паника, головокружение. Я вообще мучаюсь, встаёшь после каждого повтора – голова кружится. То ли ты сейчас в обморок упадёшь, то ли запаникуешь, убежишь куда-нибудь. Это с лета началось и до сегодняшнего момента… Бывает, общаешься с человеком, и теряешь его в фокусе. Кто, что, о чём общался? Здрасьте, приехали, называется.

Есть способ бороться с этим, просто Олимпийские игры были. Надо было лечиться и тренироваться, а это несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что, кроме меня, никого нет, кто сбегает хотя бы на том уровне, что я сейчас сбегал. Даже в такой плохой форме – лучше нет. Вот так и получается. Попробовали, рискнули. Чуда не случилось.

Надеюсь, этот опыт поможет. Готов ли на следующий олимпийский цикл остаться? Если я вылечусь и все эти вечные головокружения с тревогой пройдут… Я спортсмен, я ещё не такой старый, 27 лет», — передаёт слова Кулижникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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