«Паника, головокружение». Павел Кулижников объяснил, почему не смог взять медаль на ОИ

Пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, почему не смог завоевать медаль на дистанции 1000 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. На момент публикации новости неизвестно, какое место занял Кулижников, однако он уже потерял шансы на подиум.
«Если честно, чуть-чуть пострессовее на Олимпиаде бежать, чем на обычных соревнованиях – чемпионатах мира, Европы. Но чего-то особенного нет, потому что не надеялся на какой-то сверхрезультат, это было бы чудом. Показал всё, что смог на данный момент. Чуть-чуть ещё можно было бы, если бы соперник был чуть побыстрее. А так Олимпиада Олимпиадой, бежишь, всё понимаешь. Не было такого, чтобы флешбэк и всё, дистанция прошла. Интересный опыт.
Три недели ожидания? Ничего такого. Тренировался, мне надо было поднимать уровень, который не поднимался три месяца. И так и не поднялся, на самом деле, сколько я тут тренировался, а форма всё не растёт и не растёт. Об стену бьёшься головой – не пробивается, вообще никак. Ждал, ждал… Несложно ждать, нормально.
Почему не получалось набрать форму? Постковидное на психику дало – вечная тревога, паника, головокружение. Я вообще мучаюсь, встаёшь после каждого повтора – голова кружится. То ли ты сейчас в обморок упадёшь, то ли запаникуешь, убежишь куда-нибудь. Это с лета началось и до сегодняшнего момента… Бывает, общаешься с человеком, и теряешь его в фокусе. Кто, что, о чём общался? Здрасьте, приехали, называется.
Есть способ бороться с этим, просто Олимпийские игры были. Надо было лечиться и тренироваться, а это несовместимо. Выбрали рискнуть, потому что, кроме меня, никого нет, кто сбегает хотя бы на том уровне, что я сейчас сбегал. Даже в такой плохой форме – лучше нет. Вот так и получается. Попробовали, рискнули. Чуда не случилось.
Надеюсь, этот опыт поможет. Готов ли на следующий олимпийский цикл остаться? Если я вылечусь и все эти вечные головокружения с тревогой пройдут… Я спортсмен, я ещё не такой старый, 27 лет», — передаёт слова Кулижникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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