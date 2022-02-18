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Голландец Томас Крол завоевал золото на дистанции 1000 м на ОИ-2022, Муштаков — 8-й

Голландец Томас Крол завоевал золото на дистанции 1000 м на ОИ-2022, Муштаков — 8-й
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Голландский конькобежец Томас Крол завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Он показал результат 1.07,92.

Вторым стал канадец Лоран Дюбрёй. Бронзу взял Ховард Хольмефьорд Лорентсен из Норвегии.

Лучшим из россиян стал Виктор Муштаков. Он пробежал дистанцию за 1.08,74 и занял восьмое место. Павел Кулижников с результатом 1.08,87 стал 11-м.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,92.
2. Лоран Дюбрёй (Канада) +0,40.
3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия) +0,56...
8. Виктор Муштаков (Россия) +0,82...
11. Павел Кулижников (Россия) +0,95.

Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
18 февраля 2022, пятница. 11:30 МСК
Окончено
1
Томас Крол
Нидерланды
1:07.92
2
Лоран Дюбрёй
Канада
+0.40
3
Ховард Хольмефьорд Лорентсен
Норвегия
+0.56

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