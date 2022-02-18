Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 14-го дня, таблица

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 5 комплектов наград. Медальный зачёт возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5).



Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает девятое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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