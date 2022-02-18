«Не хватило силёнок». Дмитрий Васильев — о провале российских биатлонистов в масс-старте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил неудачное выступление россиян в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
«Стрелковый компонент в масс-старте у мужчин был слабый. Можно ссылаться на лотерею в ветровом плане, но ветер был для всех. Тот же Фийон Майе допустил пять промахов, но финишировал четвёртым. Здесь не только стрелковая часть, но и ходом наши проиграли. Видно, что мужчины устали — на такую длительную программу силёнок не хватило», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.14,4 (4).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +40,3 (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.12,5 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) +2.51,8 (7)...
19. Эдуард Латыпов (Россия) +3.21,0 (7).
20. Максим Цветков (Россия) +3.23,3 (6).
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