Татьяна Тарасова обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась в «Инстаграме» к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.

«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Тарасова, прикрепив текст к фотографиям Щербаковой, Трусовой и Валиевой.

Посмотреть пост можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«Досталось им. Я такого не помню!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.