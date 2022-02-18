Татьяна Тарасова обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась в «Инстаграме» к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.
«Спасибо, девочки, за то, что вы выиграли Олимпийские игры! Горжусь вами!» — написала Тарасова, прикрепив текст к фотографиям Щербаковой, Трусовой и Валиевой.
Посмотреть пост можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
«Досталось им. Я такого не помню!» — написала одна из подписчиц в комментариях.
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