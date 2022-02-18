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Васильев: выступление российских биатлонистов на Олимпиаде можно признать успешным

Васильев: выступление российских биатлонистов на Олимпиаде можно признать успешным
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Выступление российских биатлонистов на Олимпиаде можно признать успешным. Конечно, жалко, что нет золотых медалей. Хотя несколько раз были в миллиметре от долгожданной награды. Всё это говорит о том, что команда — в большей степени мужская — подготовилась неплохо. Не хватило удачи.

С женщинами всё понятно, Те, кто не готовился в сборной — Резцова и Нигматуллина — оказались лучшими. Вся остальная команда, если бы не эстафета, выступила правильно. Спасибо за эстафетную гонку Резцовой и Нигматулиной», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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