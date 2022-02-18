Губерниев рассказал, должны ли Каминский и Шашилов продолжить работу в сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, должны ли Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжить работу в сборной России по биатлону. Каминский является старшим тренером мужской национальной команды, Шашилов — женской.

«Мужские тренеры должны продолжать работу. Вряд ли здесь возможны шарахания. По Шашилову пусть решает СБР. Если его оставят, то нужен тренер по стрельбе. Но, учитывая не очень большие успехи Шашилова в педагогичности, то, думаю, будет лучше, если он сосредоточится на работе в Свердловской области.

Загурский должен продолжать работу. Он много сделал для того, чтобы команда не рассыпалась, много работал с каждой из девушек», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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