Черезов назвал скромным выступление российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде
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Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов оценил выступление российских биатлонистов в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лучший из россиян, Александр Логинов, занял 15-е место. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё.
«Выступление россиян в масс-старте — скромное. Оценивать особо нечего. У ребят не получилось со стрельбой, хотя понятно, что был сильный ветер. Может быть, накатило эмоциональное и психологическое утомление. От выигранных медалей тоже эмоциональная энергия уходит. Думаю, всё это могло повлиять», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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