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Эдуард Латыпов: на Олимпиаде организм ведёт себя по-другому

Эдуард Латыпов: на Олимпиаде организм ведёт себя по-другому
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в масс-старте на Олимпиаде в Пекине и рассказал о ближайших планах. В масс-старте он занял 19-е место, допустив 7 промахов.

«Постарался абстрагироваться от эстафеты, настраивался на гонку. Не могу себе выставить оценку по десятибалльной шкале. В любом случае это хорошая оценка. Понимаю, что есть какие-то недочёты, но это Олимпиада. Она не сравнится с другими соревнованиями и Кубками мира. Здесь организм ведёт себя по-другому: как психологически, так и эмоционально.

Какие планы на следующий цикл Олимпиады? Для начала надо отдохнуть, проанализировать. Пока не думал об этом. Нужно готовиться к следующим этапам Кубка мира», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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