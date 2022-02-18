Черезов: четыре медали россиян на ОИ — неплохо. На прошлых Играх совсем всё было грустно

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Национальная команда завоевала серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а также в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).
«До Олимпиады говорил, что будем рассчитывать на три медали — в итоге четыре. Хороший результат. Да, понятно, что золота нет. Причём две золотые медали могли быть как в смешанной эстафете, так и в классической у мужиков. Ну и последний выстрел лишил Макса Цветкова золотой медали на двадцатке. Да и в спринте ему пару секундочек на хватило до награды. Всё было рядом и близко.
Нет такого, что всё провально, — потенциал есть. Мы не получили золота, но четыре медали — это тоже очень неплохо. Давайте не забывать: на прошлых Играх всё было грустно», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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- 18 февраля 2022
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