Сергей Ридзик прокомментировал завоевание бронзы в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик, который завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), прокомментировал свой успех. Спортсмен показал третий результат в финальном заезде.
«Сам не знаю, как мне удаётся таким образом подходить именно к Олимпийским играм. Видимо, экономлю силы. Четыре года в трубу, и в самый главный сезон для каждого спортсмена — такой результат!
История повторилась. Первое место на предолимпийском этапе Кубка мира и третье — на самих Играх. Эта медаль далась намного сложнее, чем в Пхёнчхане. Там было всё на каком-то фарте, эйфории», — приводятся слова Ридзика в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
В Пхёнчхане-2018 Ридзик также завоевал бронзу.
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- 18 февраля 2022
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