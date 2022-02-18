Сергей Ридзик прокомментировал завоевание бронзы в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский фристайлист Сергей Ридзик, который завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), прокомментировал свой успех. Спортсмен показал третий результат в финальном заезде.

«Сам не знаю, как мне удаётся таким образом подходить именно к Олимпийским играм. Видимо, экономлю силы. Четыре года в трубу, и в самый главный сезон для каждого спортсмена — такой результат!

История повторилась. Первое место на предолимпийском этапе Кубка мира и третье — на самих Играх. Эта медаль далась намного сложнее, чем в Пхёнчхане. Там было всё на каком-то фарте, эйфории», — приводятся слова Ридзика в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

В Пхёнчхане-2018 Ридзик также завоевал бронзу.

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