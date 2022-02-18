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Рожков — о сборной России по биатлону на ОИ: вылезаем из ямы. 4 медали — наш уровень

Рожков — о сборной России по биатлону на ОИ: вылезаем из ямы. 4 медали — наш уровень
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Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Наши мужчины не реализовали себя в нескольких гонках. В свою очередь, женщины показали достойный результат. Всегда хочется лучшего, но надо реально смотреть на вещи. Мы потихоньку вылезаем из ямы — наши спортсмены становятся опытнее. Они побежали на уровне мировых лидеров, но по стрельбе их пока не могут достать. Мы не в лидерах мирового биатлона.

Если посмотреть на результаты наших гонок, в том числе на сегодняшнюю, то это наша реальность, что мы без шансов на медали. Как бы это ни было грустно. Четыре медали — не перевыполнение плана, это наша сегодняшняя реальность. У нас высокий командный уровень, но в индивидуальных гонках мы уступаем в стрелковой части и психологии», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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