Норвежцы выиграли медальный зачёт в биатлоне, Россия — пятая

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по биатлону. Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии. Норвежцы на Олимпиаде завоевали 14 медалей, из которых шесть — золотые. Также в активе команды два серебра и шесть бронзовых наград.



Второе место заняла команда Франции, у которой семь медалей (3-4-0). Тройку лучших замкнули шведы, у которых четыре медали (1-3-0).



Российские биатлонисты на Олимпиаде выиграли четыре медали. У россиян одно серебро и три бронзы. Напомним, что единственную индивидуальную медаль выиграл Эдуард Латыпов. Остальные награды были завоёваны в эстафетах.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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