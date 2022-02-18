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Норвежцы выиграли медальный зачёт в биатлоне, Россия — пятая

Норвежцы выиграли медальный зачёт в биатлоне, Россия — пятая
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по биатлону. Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии. Норвежцы на Олимпиаде завоевали 14 медалей, из которых шесть — золотые. Также в активе команды два серебра и шесть бронзовых наград.

Второе место заняла команда Франции, у которой семь медалей (3-4-0). Тройку лучших замкнули шведы, у которых четыре медали (1-3-0).

Российские биатлонисты на Олимпиаде выиграли четыре медали. У россиян одно серебро и три бронзы. Напомним, что единственную индивидуальную медаль выиграл Эдуард Латыпов. Остальные награды были завоёваны в эстафетах.

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