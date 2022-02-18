Эдуард Латыпов подвёл итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он завоевал три бронзовые медали. Сегодня, 18 февраля, Латыпов стал 19-м в масс-старте.

«Сложные условия, но они для всех одинаковые — это не оправдание. Одна из самых сложных гонок здесь и по температуре, и по ветру. Завершающий день соревнований, силы на исходе, и уже не знаешь, где бы найти силы, чтобы сегодня выступить хорошо. Не получилось уже на второй стрельбе бороться, потому что нужно было стрелять чисто, чтобы иметь шансы сегодня для борьбы.

Сегодня, даже зная, что уже не борюсь за медаль, я шёл и боролся для себя, для своего опыта. Потому что это соревнования, это Олимпиада. Каждую гонку надо стараться выкладываться по максимуму, что я и пытался сегодня сделать. Работал на рубеже и боролся на финише. Я отдал все силы на этой Олимпиаде, и я думаю, что это очень хороший опыт, и это останется в моей памяти на всю жизнь.

Я ехал на Олимпиаду с мыслями выиграть медали. И я благодарен тому, что у меня три бронзы. Это очень сильное достижение для меня. Это моя первая Олимпиада, я к этому шёл. Это сильный результат, я этому рад. И благодарен всем людям, которые мне помогали», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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