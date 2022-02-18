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Виктор Майгуров: ожидал от россиян в масс-старте большего

Виктор Майгуров: ожидал от россиян в масс-старте большего
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о результатах российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Сегодня понимали, что и ребята и девчонки могут бороться, но со стрельбой не справились. Ожидал сегодня большего.

Результат, который показали на Олимпиаде, достаточно хороший. К сожалению, нет золота, но я думаю, что следующее четырёхлетие мы можем дальше прогрессировать, чтобы на следующей Олимпиаде бороться за золото.

Оценку даю всей команде. Тут и тренеры, и массажисты, и сервис, и наш аппарат СБР, и наши партнёры, которые нам помогают. Невозможно, чтобы кто-то один достиг этого результата. это совокупность действия многих людей.

Некоторые из биатлонистов собираются на церемонию награждения, но с логистикой всё непросто, чтобы вернуться обратно.

Как дела у Евгении Буртасовой? Спросите у Евгении, как у неё дела (смеётся). Она тренируется, готовится дальше выступать на Кубке IBU. У меня с ней конфликтов нет.
Она приехала как минимум для того, чтобы у нас был запасной спортсмен в случае болезни или положительного теста, плюс она пробежала индивидуальную гонку», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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